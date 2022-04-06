Дневник судоремонта: ремонт крановой механизации

Во всех подразделениях Ленского пароходства полным ходом идет подготовка флота к навигации-2022. Выморозка практически завершена, на теплоходы выходят бригады саморемонта, и начинается ремонт движительно-рулевых комплексов, продолжаются работы в цехах.

В целом по Пароходству из 291 запланированных единиц флота фактически в технической готовности на сегодняшний день сдано 138 единиц.

В Осетровском филиале идёт плановая приёмка грузов для подразделений – запасных частей, материалов и оборудования, снабжения для судов. Формируется груз для отправки автотранспортом для нужд Киренского судоходного участка и Пеледуйской БТЭФ.

Завершаются выморозочные работы на судах Янского и Белогорского судоходных участков.

В крупнейшем структурном подразделении, на Жатайском судоремонтном заводе, в технической готовности сдано 82 единицы флота. В эти дни на заводе начинается выдача снабжения на суда.

Для бесперебойной обработки грузов, перед службой главного инженера была поставлена задача по приведению в технической готовности крановой механизации. Подготовительные работы велись с прошлого года. В апреле и мае предстоит сдать 8 плавучих кранов. В большинстве из них осуществлена сборка главный и вспомогательных двигателей, произведена внутренняя дефектация корпуса.

Особое внимание всех эксплуатационных служб уделяется проблеме быстрого обмеления рек Вилюй и Амга. Если в прошлом году на Вилюе навигация продолжалась 38 дней, то в этом году, по неутешительным прогнозам гидрологов, – всего 10 дней. Стоит подчеркнуть, что этом году попуски воды из Вилюйского водохранилища не будут осуществляться, что не только осложнит судоходство по гидрологическим показателям, но и сократит его период.

Впервые за 10 коротких дней навигации в пункты получателей р.Вилюй необходимо доставить весь запланированный объем жизненно-необходимых грузов. В этой связи поставлена задача о принятии всех мер для грамотной расстановки и использования флота, в первую очередь, крановой механизации.