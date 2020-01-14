Дневник судоремонта: Подготовка к навигации-2020 идёт по плану

Подготовка к предстоящей навигации находится под контролем руководства ПАО «ЛОРП». По сообщению начальника отдела технической эксплуатации и организации ремонта флота Сергея Горелова, на сегодняшний день сдача судов в технической готовность идёт по графику, во всех подразделениях производятся выморозочные работы. Всего в текущую зиму предстоит выполнить данные работы на 111 судах в объёме 7840 кубометров. На 10 января план по выморозке пароходства выполнен на 34 процента.

Как отмечает начальник Осетровского филиала Анатолий Шишимарин, в межнавигационный период 2019-2020 годов в Осетрово на зимнем отстое находится 6 единиц флота (т/х «Василий Ягнышев», «ТО-1553», «Томпо», «РТ-475», МП-2503, МП-2534), 4 судам требуются ледокольно-выморозочные работы. Несмотря на относительно тёплую погоду в январе 2020 года, молодыми специалистами Евгением Выскубовым и Вячеславом Погодаевым, выморожено 40 % от общего объёма работ. Осетровцы уверены, что ледокольно-выморозочные работы будут выполнены в срок.

По сообщению начальника Янского судоходного участка Константина Игина, на Яне выморозка идёт по плану. В п.Усть-Куйга на зимнем отстое находится 14 единиц флота, на 10 из которых запланированы ледокольно-выморозочные работы, на судах очередного предъявления предусмотрена выморозка со «свожением» для ремонта корпуса. Бригада выморозчиков из четырех человек под руководством В.С.Латко отлично справляется с поставленными задачами. Особенно хочется отметить А.С.Карташова, который в свои 59 лет быстрее всех справляется с ежедневными заданиями, оставляя позади молодое поколение. В целом по участку общий объем выморозки выполнен на 30 процентов. Ответственная и слаженная работа бригады вселяет оптимизм, что весь объем будет выполнен качественно и раньше запланированных сроков. Погода благоприятствует речникам – затон ежегодно промерзает до самого дна и не сделать выморозочные работы просто невозможно.

По плану ледокольно-выморозочных работ на текущую зиму в Белогорском СУ необходимо произвести выморозку на 9-ти единицах флота общим объёмом 995 кубометров, — отмечает начальник Белогорского судоходного участка Роман Иримеску. На сегодняшний день выполнено 25,4 процента от плана. Стоят холода, погода радует. Самое время для выморозки. В посёлке Белая Гора на судах БСУ выморозка будет выполнена в срок. Выморозчик Сергей Иванов — опытный специалист, работающий не первый год на выморозке судов.

В целом, подготовка к навигации идёт по плану. В ближайшее время структурные подразделения ПАО «ЛОРП» приступят к очередному этапу судоремонтных работ – с 1 февраля экипажи начнут выходить на саморемонтные работы.