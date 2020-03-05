Дневник судоремонта: Подготовка флота к навигации ведется усиленными темпами

Во всех подразделениях Ленского пароходства полным ходом идет подготовка флота к навигации-2020. На теплоходы выходят бригады саморемонта. Выморозка практически завершена и начинаются ремонт по движетельно-рулевым комплексам, продолжаются работы в цехах.

По сообщению начальника Янского судоходного участка Константина ИГИНА, в межнавигационный период в Янском судоходном участке запланирован ремонт на 18 единицах флота. На Яне должны отремонтировать 6 буксиров, 5 теплоходов, 4 плавкрана, 2 баржи и ДОК. Подготовительные работы по ремонту ДРК идут полным ходом. Реставрация подводной части корпусов начнется 10 марта с прибытием бригады сварщиков и экипажей судов. Объём, по меркам участка, предстоит немалый — 150 кв.метров. Основная сдача судов в техготовности запланирована на апрель и май. В эти дни в Якутске назначением на Куйгу грузится автомашина с необходимыми запчастями и оборудованием для судоремонта.

Благодаря самоотверженному труду специалистов, флот будет введен в строй своевременно, что позволит открыть навигацию на Яне в срок и выполнить плановые задания по доставке необходимых грузов.

А в Пеледуйской БТЭФ произведут ремонт на 73 единицах флота, из которых 17 самоходного нефтеналивного, 5 сухогрузного флота, 9 наливного несамоходного флота, 14 буксиров и 19 сухогрузных барж. Кроме этого, планируется отремонтировать служебно-вспомогательный флот, плавкраны и гордость базы — это ДОКи: СМД-15 и СМД-21.

Подготовка к навигации ведется усиленными темпами, запчасти и комплектующие поступают из Усть-Кута своевременно и в необходимом объеме. Благодаря многолетней и слаженной работе коллектива и руководства ПБТЭФ, план по сдаче судов в технической готовности выполняется в срок.

Впервые на зачистном комплексе «ЗК-7» будет установлен современный паровой котел, обвязка нового котла, отвечающего самым современным требованиям, производится на Пеледуйской БТЭФ.