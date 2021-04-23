Дневник судоремонта ЛОРПа

В техготовности сданы 162 единицы флота.

Во всех структурных подразделениях ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» продолжается подготовка к предстоящей навигации 2021 года.

По оперативным данным на 23 апреля в подразделениях пароходства от Осетрово до Белой Горы сданы в технической готовности 162 единицы флота. Работы ведутся всеми производственными цехами структурных подразделений. Саморемонтом охвачено более 70 судов. В предстоящую навигацию планируется задействовать 239 единиц транзитного флота, общей грузоподъемностью 357 тыс. тонн и 18 единиц плавучей крановой механизации.

В подразделениях пароходства разработаны мероприятия по безопасному прохождению ледохода. Готовы встретить первыми ледоход на Лене суда Осетровского филиала и Киренского судоходного участка. Сегодня объявлено вооружение 6-ти судам Пеледуйской БТЭФ, в числе которых ледокол «Капитан Бородкин».

26 апреля ледоколу «Капитан Бородкин» приписки Жатайского судоремзавода будет объявлено вооружение. Экипаж ледокола произведет подготовку к работе к 1 мая, до 9 мая «Капитану Бородкину» предстоит освободить 18 судов, стоящих на дальнем караване Жатайского затона, от ледовых чаш, и завезти теплоходы в затон для безопасного отстоя во время ледохода. 28 апреля объявляется вооружение еще восьми судам, которые определены как дежурно-пожарные суда. Жатайским судам, которые отстаиваются в Хандыге, также объявлено вооружение.

В Янском и Белогорском судоходных участках проводится активная работа по ремонту движительно-рулевых комплексов и ремонту корпусов судов в майнах. Большой объем выполнен по судокорпусным работам. На Белой Горе работает инспектор Российского Речного Регистра по приёмке судов очередного предъявления. БСУ готовится к мероприятиям по безопасному ледоходу и пропуску паводковых вод. Ежегодно на реке Индигирка, где отстаивается флот БСУ, производится распиловка льда. В эти дни идёт подготовка к распиловке – расчистка трактором необходимой площади вокруг судов.