12.11.2020
09:30
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Экономика

Дневник судоремонта ЛОРП: теплоходы будут переоборудованы

В Пароходстве продолжается межнавигационный судоремонт. Как только лед промерзнет до нужной толщины, начнутся выморозочные работы. Как рассказал начальник Жатайского судоремонтного завода ПАО «ЛОРП» Виктор ШАДРИН, в настоящее время осуществляются текущие работы.    Судокорпусный цех Жатайского СРЗ приступил к выполнению работ по переооборудованию теплоходов СК- 2027 и СК- 2040 под перевозку автотранспорта и пассажиров в навигацию 2021 года. Они будут работать по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Приступили к изготовлению необходимых для флота рабочих лодок. По плану до конца 2021 года необходимо изготовить 40 штук.

СР столяры СР станочники СР лодки
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Работники деревообрабатывающего цеха занимаются установкой привального бруса и изоляционными работами на ходовом мостике танкера «Евгений Чистяков». Для выполнения швартовных и ходовых испытаний он будет спущен на воду в июне следующего года.

СР 2027 СР 2040 СР Евг Чис
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Станочники ремонтно-механического цеха приступили к ремонту крышек цилиндров двигателя 8 НВД 36. Полным ходом идет ремонт гребных валов, демонтированных с судов очередного освидетельствования , находящихся на СЛИПе.

Фото: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
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