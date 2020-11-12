Дневник судоремонта ЛОРП: теплоходы будут переоборудованы

В Пароходстве продолжается межнавигационный судоремонт. Как только лед промерзнет до нужной толщины, начнутся выморозочные работы. Как рассказал начальник Жатайского судоремонтного завода ПАО «ЛОРП» Виктор ШАДРИН, в настоящее время осуществляются текущие работы. Судокорпусный цех Жатайского СРЗ приступил к выполнению работ по переооборудованию теплоходов СК- 2027 и СК- 2040 под перевозку автотранспорта и пассажиров в навигацию 2021 года. Они будут работать по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Приступили к изготовлению необходимых для флота рабочих лодок. По плану до конца 2021 года необходимо изготовить 40 штук.

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Работники деревообрабатывающего цеха занимаются установкой привального бруса и изоляционными работами на ходовом мостике танкера «Евгений Чистяков». Для выполнения швартовных и ходовых испытаний он будет спущен на воду в июне следующего года.

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Станочники ремонтно-механического цеха приступили к ремонту крышек цилиндров двигателя 8 НВД 36. Полным ходом идет ремонт гребных валов, демонтированных с судов очередного освидетельствования , находящихся на СЛИПе.