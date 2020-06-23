Дневник навигации: в работе 149 единиц флота

По состоянию на 23 июня флотом ПАО «ЛОРП» отправлено более 306 тысяч тонн народнохозяйственных грузов: 207 тысяч тонн сухогрузов и 99 тысяч тонн нефтеналива. На сегодняшний день всего в эксплуатации находится 149 единиц флота, грузоподъемностью 206 тысяч тонн.

В г.Нюрбе осуществляется выгрузка с теплохода «СК-2021» и сухогрузная баржа «МП-2571». В п.Кысыл-Сыр продолжается выгрузка щебня с теплохода «СОТ-1111», которую осуществляет плавкран «Т-173». В ожидании выгрузки находятся «СОТ-1117» и «СОТ-1112». На сегодняшний день погружено 13.8 тысяч тонн газоконденсатного топлива на танкер «Ленанефть-1552» и «Иван Ребров» с приставкой «МН-2000».

Теплоход «Софрон Данилов» доставил 4544 тонн каменного угля на Зеленый Мыс, на подходе судно «Капитан Слобожанин» с грузом 3048 тонн. Общий объем доставленного угля на Зеленый Мыс – 17800 тонн.

На реке Яна теплоход «ТО-601», осуществивший 3 рейса, доставил 1288 тонн самолетного топлива с п.Нижнеянск до п.Усть-Куйга и в данное время находится под погрузкой для выполнения очередного рейса. Для АО «Саханефтегазсбыт» в п.Нижнеянск на судно «СПН-703» погружено 464 тонн нефтекотельного топлива назначением в п.Усть-Куйга. Теплоход «СПН-722» с начала навигации доставил 970 тонн бензина Р-92. На реке Индигирка теплоход «ТО-600» осуществил рейс с п.Чукурдах до п.Белая гора и доставил нефтеналивные продукты объемом 474 тонн бензина Р-92.