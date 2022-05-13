Дневник навигации: В эксплуатации находится 21 единица флота

По оперативным данным Управления по эксплуатации флота ПАО «ЛОРП», на 13 мая в эксплуатации находится 21 единица флота.

В Осетрово отгружено около 9 000 тонн нефтепродуктов для получателей Ленска и пунктов реки Вилюй. Весь груз отправлен на танкерах ТО-1546, «Ермак Тимофеевич» с приставкой МН-1705, «Петр Бекетов» с приставкой МН-2800, «Капитан Спиридонов». Также с Осетрово вышел теплоход «Селенга» с баржей МН-2534 с техгрузом назначением на Витим. В настоящее время идет погрузка труб большого диаметра на МП-2519, после чего они будут доставлены в Ленск.

В Киренске под погрузкой пиломатериалами находится теплоход СОТ-1109, который доставит груз в п.Нижний Бестях.

11 мая с Пеледуя в Осетрово ушли первые суда ЛН-2063, ЛН-2060, ЛН2064 и теплоход «Ульяна Громова» с приставкой МН-2605.

Напомним, Пароходству предстоит перевезти в навигацию 2022 года более полутора миллионов тонн топливно-энергетических и народно-хозяйственных грузов.