22.06.2022
17:56
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Экономика

Дневник навигации: с начала навигации отправлено более 280 тысяч тонн грузов

На диспетчерском совещании под управлением исполнительного директора пароходства Сергея Емельянова, отмечено, что навигация идёт в плановом режиме.

С начала навигации в целом по пароходству отправлено 283 тыс. тонн грузов: 86 тысяч тонн нефтеналива и 196 тысяч тонн сухогрузов.  По состоянию на 22 июня в эксплуатации находится 150 единиц транзитного флота. 

Главная задача первого этапа навигации – завоза грузов на быстромелеющие реки Вилюй и Амга, выполнена в полном объеме. Суда вышли с Вилюя и приступили к доставке грузов по центральным магистралям. Отметим, экипажи судов, работавших на Вилюе, в рекордно короткие сроки справились с поставленной задачей.

 — Гидрологические условия на Вилюе были непростыми. Несмотря на все трудности, а также благодаря профессионализму экипажей, мы закончили завоз для пунктов получателей реки Вилюй за 20 дней. В прошлом году Вилюйская операция длилась 35 дней. При этом, за 20 дней нам удалось увеличить плановый объем доставки грузов на 6,5 тысяч тонн. Уверен, что в оставшийся период навигации мы отработаем также слаженно и оперативно, —  сказал заместитель исполнительного директора по флоту Владимир Мякишев.      

В целом по Пароходству отправлено 100 тысяч тонн каменного угля по всем направлениям, из которых доставлено 85 тысяч тонн. Сегодня в Жиганск прибудет «Механик Курчатов» с черным золотом и встанет под выгрузку. В Олекминске с теплохода «СОТ-1131» ведутся работы по выгрузке каменного угля.   

«Капитан Шандровский» (в Витиме), «СОТ-1111» (в Киренске) находятся под погрузкой пиломатериалами и доставят груз в Якутск. В Бодайбо с теплохода «СОТ-1115» выгружаются лесоматериалы. В техучастке Якутска продолжается выгрузка «СОТ-1133», доставившего пиломатериалы.

Из Осетрово отправлено 37 тысяч тонн труб большого диаметра. 

В Олекминске «Ленанефть–2043» загрузилось нефтекотельным топливом для доставки в Нижний Бестях. Осуществляется отгрузка светлых нефтепродуктов с Осетрово для нужд АО «Саханефтегазсбыт» назначением на г.Ленск, а также с п. Нижний Бестях для пунктов получателей р.Алдан.

Доставлен весь запланированный объем газокотельного топлива, отгруженного в п.Кысыл-Сыр для нужд ГУП «ЖКХ» назначение в п.Сангары, п.Батамай и п.Нижний Бестях.

Фото: Пресс-службы ПАО «ЛОРП»
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»

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