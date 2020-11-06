Дневник навигации: Продолжаются грузовые перевозки через Лену

По состоянию на 6 ноября основной флот ПАО «ЛОРП» расставлен в плановых пунктах зимнего отстоя. Все суда прибыли безаварийно, случайных отстоев нет.

31 октября «ОТ-2048» с баржей «Жатай-1» приступил к грузовым перевозкам через реку Лена по маршруту Жатай – Техтюр. Руководит экипажем «ОТ-2048» Андрей Соколов, «Жатай-1» – шкипер Виктор Чащин и помощник шкипера Евгений Пахоруков.

В круглосуточном режиме посменно на составе работают сотрудники коммерческого управления, капитаны ЖБТЭФ. Безопасность перевозок обеспечивают сотрудники службы безопасности судовождения, СБ пароходства.

4 ноября приступил к работе в ледовых условиях ледокол «Капитан Бородкин» для безопасного сопровождения состава. Руководит экипажем капитан Павел Адаменко. Грузовые перевозки идут в нормальном режиме и планируются продлиться до 20-х чисел ноября, в зависимости от гидрометеорологических условий.

Продолжается навигация в западном направлении. Теплоходы «Капитан Пашнин» и «Святитель Иннокентий» перевезли в текущую навигацию более 16 тысяч тонн грузов с Архангельска до п.Харасавэй (полуостров Ямал). По плану перевозки будут продолжаться до 15 ноября – срока окончания разрешения работы на СМП. В настоящее время в п.Харасавэй под выгрузкой находится «Святитель Иннокентий», в ожидании выгрузки – «Капитан Пашнин».

Работа транзитного флота завершена, оставшиеся три единицы флота будут расставлены после окончания грузовых перевозок через р. Лена.