Дневник навигации: План выполнен, суда идут домой

По состоянию на 27 сентября в целом по пароходству при плане сентября 217 тысяч тонн отправлено 255,4 тысячи тонн (68,7 тысяч тонн нефтеналива и 186,7 тысяч тонн сухогрузов). В движении находятся 196 единиц флота.

В Осетрово СК-2040 завершает погрузку и готовится к выходу в рейс на Олёкминск. В Киренске грузится пиломатериалами СК-2027 назначением на Якутск. В Пеледуе под выгрузкой находится СОТ-1131 с грузом щебня. В Верхнем Бестяхе завершена отгрузка щебня на Пеледуй, на линии работает РТ-731, который занимается погрузкой барж.

В п.Джебарики –Хая т/х «Капитан Лещев» производит погрузку дополнительного объема каменного угля на Жиганск. Теплоход «Конда» поднимается по Алдану под погрузку каменного угля для получателей Усть-Алданского улуса.

Завершается отгрузка угля в п.Сангары, на выгрузке работает п/к Т-921.

На м.Косистый ледокол «Капитан Бородкин» занимается паузкой морского сухогруза «Георгий Ушаков» назначением на Приленск.

В Певеке в ожидании выгрузки крайнего объема каменного угля находится т/х «Капитан Слобожанин». Суда возвращаются в плановые пункты зимнего отстоя – «Дионисий Хитров» и «Капитан Шандровский» возвращаются в Жатай, а на Колыму следует на зимовку буксир «Софрон Данилов» с двумя морскими баржами. Идёт расстановка флота на зимний отстой на р.Яна.

Навигация 2019 года близится к завершению. Главная задача речников – соблюдение всех требований безопасности судовождения и судоходства в сложный осенний период и благополучное возвращением к родным берегам.