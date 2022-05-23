Дневник навигации: «Петр Бекетов» первым доставил нефтеналив

Теплоход «Петр Бекетов» ПАО «ЛОРП» первый из нефтеналивного флота доставил груз получателям. 12 мая танкер вышел из Осетрово. В настоящее время идёт разгрузка танкера на Ленской нефтебазе. В адрес экипажа т/х «Петр Бекетов» направлена радиограмма от имени генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Ларионова, в которой выражается благодарность за ответственный и самоотверженный труд.

22 мая из Осетрово в Ленск подошёл буксир «Аян» приписки Киренского судоходного участка ПАО «ЛОРП». Состав с баржей МП-2519 доставил 252 трубы большого диаметра. Общий вес груза составляет 2280 тонн. Руководит экипажем т/х «Аян» опытный капитан-первый помощник механика Сергей Александрович Суханов.

По состоянию на 23 мая в эксплуатации находится 55 единиц флота ПАО «ЛОРП»: 21 нефтеналивного и 34 единиц сухогрузного флота. Из Осетрово вышел буксир «Ульяна Громова» с баржей МН-1701 с метанолом назначением на р.Вилюй – на Кысыл-Сыр. В Олекминске приступили к погрузке гипса. Баржа МП-2586 уже загружена, на барже МП-2507 идёт погрузка гипса. С баржами работает буксир «Конда».

В районе Якутска начались подвижки льда. В Жатайском затоне на расстановке судов работают «РТ-774», «РТ-484», «Клязьма», «ОТ-2038;2048» и «Механик Мельников». Ледоколы «Капитан Бородкин» и «Капитан Бабичев» освобождают баржи ото льда для последующего подъёма их на слип и предъявления Российскому Речному Регистру. Вслед за ледоходом готовы выйти в рейсы на р.Вилюй «Сибирские» — «Капитан Орлов», «Капитан Шандровский», «Дионисий Хитров» и буксиры, работающие на расстановке флота. Спущен на воду «СК-2022», который будет работать на паромной переправе Якутск-Н.Бестях.

На реке Алдан после ледохода выйдут в рейсы на Джебарики-Хая за каменным улем назначением на Аму теплоходы – «РТ-731; 776», «Иннокентий Высоких», «Суетин», «Капитан Зырянов», «ОТ-2050», «СК-2040», п/к Т-921.