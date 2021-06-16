Дневник навигации: падают уровни воды на Вилюе

По состоянию на 16 июня в целом по Пароходству отправлено 197 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов.

Сложная обстановка наблюдается на быстромелеющей реке Вилюй. Несмотря на низкие уровни воды, флот ПАО «ЛОРП» продолжает доставку грузов с дополнительным привлечением мелкосидящих судов. На сегодняшний день на Вилюе работает 63 единицы общим тоннажем 78 тысяч тонн. В пункты реки доставлено 10 тысяч тонн нефтеналивных грузов и 50 тысяч тонн сухогрузов. В Сунтары двумя танкерами «ТО-1554» и «Капитан Спиридонов» доставлен бензин и дизтопливо. Продолжается выгрузка двумя плавкранами каменного угля, доставленного в Нюрбу. В пути – еще 7 тысяч тонн. В целом, к перевозке в Вилюйскую группу районов осталось отгрузить 28 тысяч тонн сопутствующих грузов с Якутского куста, доставить 5 тысяч тонн каменного угля до Верхневилюйска, а также вывезти из п.Кысыл-Сыр 11 тысяч тонн газоконденсатного топлива для нужд ГУП «ЖКХ РС (Я)» с последующей депонацией в п.Сангар, далее топливо будет направлено в Арктические районы. С 15 июня закрыт затвор водосброса Каскада Вилюйской ГЭС, в связи с чем, работа флота затруднена еще больше. Несмотря на сложившуюся обстановку, экипажи прилагают все усилия для того, чтобы доставить грузы в полном объеме, в заявленные сроки и до наступления критических гидрологических условий.

Из Осетрово в Ленск тремя составами с баржами отправлены трубы большого диаметра в общем объеме более 7 тысяч тонн.

Буксир «Иван Рябков» с приставкой «МП-2571» подошел в Киренск и встал под погрузку пиломатериалами назначением на Якутск.

На Яне, а именно в п. Батагай, завершена доставка нефтекотельного топлива в объеме одна тысяча тонн. Также в Батагай завезены топливо-энергетические ресурсы для АО «Саханефтегазсбыт».