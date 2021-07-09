Дневник навигации: на Вилюе введена ст.77 Кодекса ВВП

Флотом ПАО «ЛОРП», несмотря на быстрое падение уровней воды на реке Вилюй, завершена работа по доставке народнохозяйственных в пункты назначения. Для выполнения поставленных задач, был привлечен мелкосидящий флот. Суда благополучно вышли на центральную магистраль реки Лена и готовятся к Арктической навигации.

На реке Алдан ограниченная видимость в связи с пожарами, что негативно влияет на безопасность судоходства. Экипажи трудятся в сложных условиях. На Алдане в настоящее время находятся суда «Капитан Шандровский», «СОТ-1115», «ОТ-2050» с баржами «МП-2540» и «МП-2578», которым необходимо доставить каменный уголь. Теплоход «Владимир Ягнышев» доставит в Усть-Маю баржу «МТТ-1388», грузоподъемностью 1000 тонн для перевозки грузов по маршруту Усть-Мая – Эльдикан. Нефтеналивные суда «Ленанефть — 2020», «Ленанефть-2041» доставят в Хандыгу бензин и нефтекотельное топливо. «Механик Винокуров» держит курс на Жатай.

Из Осетрово вышли теплоходы «Зея» и «Селенга» с трубами большого диаметра назначением на Ленск. «СК-2021» с приставкой «МТТ-1427» доставит в Олекминск технику и контейнеры. «СОТ-1133» грузится пиломатериалами, по завершению погрузки направится на Якутск.

На средней Лене работают «СОТ-1117», «Капитан Каблуков», «СОТ-1111». В Ленске находятся под погрузкой «Ленанефть-2032», «Ленанефть-2063», «Ленанефть-2054», которые доставят в Арктику нефтеналивную продукцию. В Олекминске под погрузкой нефтекотельным топливом находится «ОТ-2048» также назначением на Арктику.

На Яне осуществляется перевозка дизельного топлива в Усть-Куйгу и Нижнеянск судами «СПН-699», «СПН-701».

На Индигирке идет погрузка ПГС на суда «СПН-712», «Енисей» с приставкой «М-23» и «Севан» с приставкой «М-52» для получателей п. Чокурдаах.

Стоит отметить, что на Колыме наблюдается падение уровней воды.