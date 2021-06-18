Дневник навигации: на северных реках уровни воды в норме

По состоянию на 18 июня в целом по пароходству отправлено 220 тысяч тонн грузов

По-прежнему напряженной остается ситуация на Вилюе – уровни воды падают ежедневно. Тем не менее, экипажи продолжают работу по доставке жизненно необходимых грузов для получателей Вилюйской группы улусов.

Каменный уголь доставлен в Нюрбу в полном объеме, в настоящее время идет выгрузка. Также каменный уголь доставлен в Верхневилюйск. Продолжается отгрузка газоконденсатного топлива, которое будет направлено также для получателей Вилюйских улусов.

Более благоприятная обстановка на северных реках. На Колыме осуществляется перевозка каменного угля с Зырянки до Зеленого Мыса. «Капитан Богатырев», находившийся на зимнем отстое на Зеленом Мысе, осуществляет 2-й рейс. ОТ-2038 с приставками М-60 и М-62 общей грузоподъемностью 5 000 тонн направлен в Зырянку, где встанет под погрузку каменным углем.

На Индигирке Теплоход ТО-600 ушел с Белой Горы в Чокурдах за топливно-энергетическими ресурсами для нужд населения. Его прибытие на пункт назначения ожидается 20 июня.

На Яне осуществлена перевозка нефтепродуктов по маршруту Нижнеянск – Усть-Куйга. В целом, работа по доставке грузов на арктических реках ведется в штатном режиме.