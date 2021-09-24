Дневник навигации: на контроле – арктическая навигация

По состоянию на 24 сентября, в целом по пароходству отправлено 1227 тысяч тонн грузов, в том числе более 400 тысяч тонн нефтеналива и 827 тысяч тонн сухогрузов.

Завершается отгрузка грузов в пункты рек Арктического побережья. Надо отметить, что к перевозке приняты все предъявленные грузы.

На Индигирке работают «Ленанефть-2041», «СПН-715» и «СПН-706» по доставке нефтекотельного топлива. Каменный уголь в объеме 18 тысяч тонн для получателей пунктов реки Индигирка доставлен. На бар реки завезены генеральные грузы, которые, после перевалки на речной флот, будут направлены в Чокурдах и Белую Гору.

На Яну отгружено нефтекотельное топливо, которое будет доставлено судами «СПН-729» и «СПН-703». Флот завершает работу по перевозке светлых нефтепродуктов до Нижнеянска и получателей р.Яна. Здесь продолжается доставка каменного угля и генеральных грузов

С Зеленого Мыса теплоходом «Капитан Шандровский» осуществляется перевозка каменного угля на Певек. Под выгрузку черного золота встал «Капитан Орлов».

В эти дни отмечаются отрицательные температуры на северных реках и на всем участке Северного морского пути.

Необходимо отметить, что экипажи работают с полной отдачей сил в сложных условиях и при плохой видимости на участках рек, принимая все возможные меры для обеспечения плановых объемов завоза. До начала осеннего ледообразования осталось совсем мало времени.