Дневник навигации: на Колыму прибыли экипажи судов ПАО «ЛОРП»

По состоянию на 17 мая на водных магистралях Лены работают 22 единицы флота ПАО «ЛОРП» — 11 сухогрузных и 11 нефтеналивных судов. В Осетрово завершена погрузка баржи МП-2534. Теплоход «Зея» сегодня отправится в рейс с данной баржей и доставит техгруз в Витим. Под погрузку плитой и техгрузом встанет баржа МП-2582 также назначением на Витим. Сегодня из Осетрово выйдет в рейс на Ленск танкер «ТО-1553», груженый нефтепродуктами. Под погрузкой находится танкер «Иван Ребров» с баржей МН-2601.

Сегодня утром в Киренске встал под погрузку пиломатериалами назначением на Якутск «СОТ-1109». С Киренска вышли в запланированные рейсы все суда.

16 мая из Пеледуя в рейс направилось первое судно – «Ленанефть-2043» назначением на Осетрово. Сегодня планируется выход состава т/х «Ульяна Громова» с баржей МН-1701, который поднимается вверх в Осетрово под загрузку метанола.

Готов к работе флот на паромных переправах на Амге – «СПЖ-104», и «БТВ-314» с аппарельной баржей МП-508 на Алдане для осуществления перевозок по маршруту Усть-Мая — Эльдикан. Жатайский флот, работающий на паромных перевозках в районе Якутска, заведён с дальнего каравана в затон Жатайского судоремзавода для безопасного отстаивания во время ледохода. Также флот, который зимовал в Хандыге, готов, после прохождения ледохода на Алдане, выйти в первые рейсы на Джебарики-Хая за каменным углем для получателей реки Амга, куда ежегодно судами пароходства завозится порядка 30 тысяч тонн топливно-энергетических грузов.

На Нижней Колыме готовятся к паводковой ситуации. В п. Черский прибыли первые группы экипажей т/х «Капитан Богатырёв» и буксира «ОТ-2038». Капитан «Капитана Богатырёва» Владимир Колесник сообщил, что командный состав в эту навигацию остался прежним, все они опытные флотские специалисты, отработавшие на судах «река-море» не один год. Пользуясь хорошей погодой, в минувшую субботу старпом Алексей Степанов и второй помощник капитана Глеб Семьянов провели покраску корпусов, готовятся главные двигатели, выполняются работы по подготовке судов к навигации. Планово готовятся к навигации 2021 года суда на Яне и Индигирке, куда прилетают экипажи судов и также начинают работу на своих теплоходах.