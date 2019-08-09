Дневник навигации ЛОРПа

На верхней Лене и на Яне введена 77-я статья

По состоянию на 8 августа в эксплуатации находятся 196 единиц транспортного флота ПАО «ЛОРП». На верхнем участке р.Лена к пожарам добавилось мелководье. На участке Усть-Кут – Ичёра с начала августа введено ограничение движения по осадке судов, а с 8 августа введено ограничение на участке Ичёра – устье р.Витим. Составы, которые находились в Осетрово, вышли в плановые рейсы. В настоящее время скопление судов из-за ограничения видимости наблюдается в районе п.Алексеевск Иркутской области.

В Витиме продолжается выгрузка трубы и техгруза с теплоходов «СК-2030» и «СК-2034». В районе Якутска завершается погрузка генеральными грузами теплохода «Капитан Слобожанин» назначением на реки Колыма и Индигирка. На Алдане продолжается отгрузка каменного угля на р.Яна, отгружено 54 тысячи тонн, доставлено 29 тысяч тонн.

На р.Яна с 8 августа в связи с мелководьем введено ограничение движения по осадке судов на участке Усть-Куйга – Нижнеянск. Повторяется ситуация прошлого года, когда с 10 августа 2018 года была введена ст.77 КВВТ.

С 6 по 9 августа на Яне работала правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Дмитрием Местниковым, от ГУП ЖКХ РС(Я) в комиссии был Эдуард Дьячковский, от ПАО «ЛОРП» — начальник ЯСУ Михаил Константинов, также главы МО «Усть-Янский улус», МО «п.Усть-Куйга», представители министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и др. Комиссия находилась на Яне как раз в дни, когда из-за задымленности от лесных пожаров была ограниченная видимость, был перенесён вылет самолёта, на котором комиссия должна была вылететь в Якутск, с 8 на 9 августа. Именно в этот период было приостановлено движение судов. Комиссия разработала план мероприятий по вопросам хода навигации в Усть-Янском районе.

Началась отгрузка каменного угля на Индигирку. Первым привёл в п.Зелёный Мыс под погрузку баржу ледокол «Капитан Бабичев». Продолжается интенсивная отгрузка нефте-котельного топлива (НКТ) в районы Крайнего Севера, а также началась отгрузка газоконденсата для нужд ЖКХ из Сангар и Жиганска. На бар р.Яна подошёл морской танкер «Лагорта», распаузку которого производит танкер «Ленанефть-2057» назначением на Нижнеянск.