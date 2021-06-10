Дневник навигации ЛОРПа: На водных магистралях работают 142 судна

По состоянию на 10 июня в эксплуатации находятся 142 единицы флота ПАО «ЛОРП». 7 июня в Осетрово началась погрузка трубы большого диаметра. Теплоход «Аян» с баржей МП-2595 с 2200 тонн трубы вышел в рейс на Ленск. 9 июня танкер «Ленанефть-2043» завершил погрузку бензина и также идёт на Ленск.

К Киренску подходит т/х «Иван Рябков» с баржей МП-2571 под погрузку пиломатериалами. В Ленске под выгрузкой техгруза находится т/х «Нюя» с баржей МП-2577, состав прибыл из Осетрово. К Олёкминску подходит «Капитан Каблуков» с двумя баржами тоннажем 5 тысяч тонн для погрузки гипса назначением на Мохсоголлох. «СОТ-1131» завершил погрузку щебня в Мохсоголлохе назначением на Вилюй. «Иннокентий Высоких» следует в Мохсоголлох для подачи тоннажа для отгрузки в Верхнем Бестяхе скальной породы. Также в Мохсоголлох подошёл «СОТ-1117».

Продолжается отгрузка каменного угля с Мироновского угольного разреза назначением на Вилюй. На погрузке работает плавкран Г-135. На Вилюе в эксплуатации находятся 38 единиц флота – 28 сухогрузных и 10 нефтеналивных судов. Всего на р.Вилюй планируется доставить 112 тысяч тонн грузов, на сегодняшний день отправлена половина планового объёма. Танкеры «Капитан Спиридонов» и «ТО-1554» поднимаются до Сунтара. Уровни воды на Вилюе, благодаря попускам с Вилюйского водохранилища, поднимаются и позволяют работать крупнотоннажному флоту.

В Нюрбе продолжает работать на выгрузке каменного угля плавкран Т-112 под руководством Виталия Тарасова. Были сложности подхода барж к угольному причалу, но с поднятием уровней воды в Вилюе данная проблема отпала. Выгрузка производится в круглосуточном режиме.

Продолжается работа флота пароходства на реке Марха, куда предстоит доставить большой объём сыпучих инертных материалов (отсева и щебня). В районе н.Жархан работает плавкран Т-126. В п.Малакай доставлен весь плановый объём каменного угля – 2200 тонн, флот выведен на р.Вилюй.

Отгружен первый объём газоконденсата назначением на Сангары на депонацию для дальнейшей доставки в арктические улусы республики в адрес ГУП ЖКХ РС(Я).

На р.Алдан с шахты Джебарики Хая отгружен весь плановый объём каменного угля грузополучателям р.Вилюй. Танкер «Ленанефть-2053» под руководством опытного капитана Алексея Пирожкова доставил до п.Эльдикан нефтепродукты, выгрузился и следует в Нижний Бестях под погрузку. «Ленанефть-2064» (капитан Анатолий Коваленко) также доставил дизтопливо на Эльдикан.

На западном направлении СМП готовятся к навигации теплоходы «Капитан Пашнин» и «Святитель Иннокентий». «Сибирские» прошли докование, обеспечены снабжением, продуктами питания и готовятся к выходу в рейсы с Архангельска на Харасавэй. Теплоходы ЛОРПа возьмут на борт генеральные грузы для Харасавэйского газового месторождения на Ямале.