Дневник навигации ЛОРПа: на Лене работают 65 единиц флота

По состоянию на 25 октября в целом по пароходству перевезено 1471,8 тысяч тонн грузов – 440 тысяч тонн нефтеналива и 1031 тысяча тонн сухогрузов. В эксплуатации находятся 65 единиц флота ПАО «ЛОРП», в аналогичный период прошлого года на Лене работало 19 единиц. Октябрьская оттепель позволила судам работать с Осетрово до Сангар. В верховьях и средней Лене идёт падение уровней воды, река чистая на всем протяжении с Осетрово до Якутска. В районе Сангар, где продолжает работать флот пароходства, отмечаются отрицательные температуры и наблюдается средняя шуга и падение глубин.

23 октября в Осетрово крайнее судно «СК-2030» (капитан В.Чупров) было загружено трубой большого диаметра и вышло в рейс на Ленск. В Осетрово флот расставлен на зимний отстой – т/х «Томпо», «ТО-1546», баржа МП-2534. В Киренский судоходный участок подходят суда на плановый зимний отстой – нефтеналивные, сухогрузные и буксирный флот. «Ленанефти» приписки Пеледуйской технической базы флота прибыли в Пеледуй и поставлены в затон. На подходе к Пеледую «ОТ-2035» с нефтеналивными баржами. Теплоход «Ульяна Громова» поднимается с Синска с бутовым камнем до Олекминска, где после разгрузки также направится в Пеледуй на зимовку. «Петр Бекетов» после выгрузки нефтеналивного груза в Олекминске также последует в Пеледуй. «Ерофей Хабаров» выгрузил дизтопливо в Олекминске и взял курс на Жатай на плановый отстой. Данные суда завершают нефтеналивные перевозки ПАО «ЛОРП».

Активно ведутся работы в районе Якутска и Нижнего Бестяха. В Мохсоголлохе под погрузкой скальной породой находится крайняя баржа, погрузочные работы обеспечивает плавкран «Строитель Малышев». В Нижнем Бестяхе под выгрузкой каменного угля с Мироновского угольного разреза находится т/х «Вадим Тюрнев». Выгрузку обеспечивают плавкраны – Т-126, Т-172 и Т-112. До конца текущей недели при благоприятных ледовых условиях «СК-2016» продолжит работать на паромной переправе по маршруту: Якутск-Нижний Бестях-Якутск.

Успешно завершены паромные перевозки на р.Алдан по маршруту: Эльдикан-Усть-Мая-Эльдикан, которые бесперебойно обеспечивал буксир «Владимир Ягнышев» (капитан-второй помощник механика В.Ткачук) с баржей МП-1388. Данные суда поставлены на зимний отстой, сданы под охрану. 19 октября экипаж выехал из Усть-Маи.

26 октября с Сангар планируется выход крайнего каравана. Буксиры «ОТ-2048», «Капитан Бурковский» с баржами с углём в сопровождении ледокола «Капитан Бородкин» возьмут курс на Жатай. Ледокол «Капитан Бабичев» в дежурном режиме находится в устье реки Алдан и контролирует гидрометеорологическую обстановку.

Жатайским судоремзаводом ведется подготовка причалов и дорог для осуществления перевозок автотранспорта в условиях ледостава по маршруту: Жатай-Техтюр-Жатай. В текущую навигацию на перевозках будут задействованы буксир «Механик Курчатов», баржа «Жатай-1», сопровождать состав будет ледокол «Капитан Бородкин».

Руководство пароходства нацеливает судоэкипажи в завершающий этап навигации 2021 года на безаварийность, на соблюдение трудовой дисциплины, неукоснительное выполнение всех норм и правил охраны труда, судоходства и судовождения, пожарной и экологической безопасности.