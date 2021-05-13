Дневник навигации ЛОРПа: флот Киренска вышел в рейсы

По оперативным данным на 13 мая в п.Осетрово продолжается погрузка техгрузом баржи МП-2534 приписки Жатайского СРЗ. Завершил погрузку танкер «Капитан Суханов» приписки Жатайского судоремзавода, экипажем которого руководит Асхат САБИТОВ. Сегодня «Капитан Суханов» выходит в рейс и доставит в Киренск и Пеледуй топливо маловязкое судовое (ТС) для бункеровки судов пароходства.

Навигационная обстановка открыта до Чечуйска (3269 км р.Лена). В Усть-Куте на протяжении открытого участка глубины составляют свыше 400 см, также продолжается подъём уровней воды.12 мая из Киренска вышла танкеры назначением на Осетрово: «ТО-1553», «Иван Ребров» с баржей МН-2601, «Иван Москвитин» с МН-2601. Флот загрузится нефтепродуктами для доставки в разные пункты назначения.

Ледоход на Лене идёт двумя участками, так как притоки р.Лена вышли раньше обычного: р.Витим дал толчок началу 12 мая ледоходу в районе Пеледуя, идёт ледоход на р.Олёкма. На р.Амга ледоход идёт на всем протяжении реки без заторов. Продолжается ледоход на Алдане и Вилюе. На северных реках наблюдается повышение уровней воды, подвижек нет.

В подразделениях пароходства продолжается командирская учёба. 11 мая в Учебном центре водного транспорта в Жатае сотрудники коммерческого управления «ПАО ЛОРП» Фёдор ЛЫТКИН и Елена СПИРИДОНОВА провели обучение комсостава новым нормативам и требованиям в оформлении коммерческой документации и др.вопросам.