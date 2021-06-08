Дневник навигации ЛОРПа: Флот активно работает на Вилюе

На 8 июня в эксплуатации находятся 124 единицы флота ПАО «ЛОРП». В активной фазе доставка грузов на р.Вилюй. С шахты Джебарики-Хая отгружено порядка 17 тысяч тонн каменного угля. Прибыли в Нюрбу «ОТ-2035», «Капитан Бурковский», «ОТ-2048», «Механик Лобанов» и первыми доставили каменный уголь, идёт выгрузка, которую затрудняют погодные условия – ветер и снижение уровней воды. С 3 июня начались попуски воды с Вилюйского водохранилища, в связи с чем уровни на участке Сунтары-Нюрба начали подниматься. На Вилюй зашли крупнотоннажные суда – «Дионисий Хитров» и «Вадим Тюрнев». На р.Марха в п.Малыкай доставлено 2200 тонн каменного угля, идёт разгрузка.

«Ульяна Громова» с МН-1701 прибыла 7 июня в п.Кысыл Сыл с метанолом и приступила к выгрузке, после окончания которой будет загружаться газоконденсатным топливом. В Нюрбе находятся танкеры «Ленанефть-2032» под руководством капитана Бориса Белохвастова и «ТО-1554» — Владимира Чепоченко, как только уровни воды позволят, танкеры поднимутся до Сунтар.

Идёт навигация на северных реках. «Капитан Богатырев» прибыл в п.Зырянка и ведет погрузку каменного угля назначением на Зеленый Мыс. Руководит экипажем опытный капитан Владимир Колесник. Также ОТ-2038, под управлением Константина Чумакова, с составом морских барж М-60 и М-62 тоннажем 5 тысяч тонн прибыл в Зырянку.

На Яне открыли навигацию СПН-701 и СПН — 722 и доставили в Батагай 500 тонн бензина и столько же дизтоплива зимнего. Разгрузились и направляются в п. Усть-Куйга для загрузки до Батагая. СПН-699 прибыла в Батагай и доставила 500 тонн арктического топлива. СПН-703 в Нижнеянске загрузилась 500 тонн нефтекотельного топлива и вышла в рейс.