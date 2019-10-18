Дневник навигации ЛОРПа

Ведется подготовка к перевозкам в осенне-зимний период.

Бородкин и караван

По состоянию на 18 октября в эксплуатации находятся 72 единицы флота ПАО «ЛОРП», большинство из которых направляются в плановые пункты зимнего отстоя.

Продолжаются погрузочно-разгрузочные работы в Олёкминске и Пеледуе, перевозка контейнеров с Нижнего Бестяха до Якутска, завершается выгрузка баржи МТТ-1427 в Ленске.

С нижнего участка подходит к Жатаю караван судов, работавших в Арктике, замыкает который ледокол «Капитан Бородкин» и теплоход «Капитан Зырянов».

Ведётся активная подготовка к перевозкам автотранспорта через Лену в осенне-зимний период по маршруту: Жатай-Техтюр-Жатай. Отсыпаны причалы и подготовлены подъездные дороги. Флот определен – на перевозках будут задействованы: ледокол «Капитан Бабичев», баржа «Жатай-1» и «ОТ-2131», в резерв определен «ОТ-2048». Отметим, что перевозки автотранспорта через Лену ЛОРП осуществляет более 20 лет, на данный вид работ назначаются опытные капитаны и механики, с большим судоводительским стажем. Капитан «ОТ-2131» Владимир Михайлович Соболев много лет трудится на перевозках автотранспорта, именно его буксир транспортирует баржу с автотранспортом, и в данной операции важны судоводительский опыт, точность и высокая работоспособность – всё, что есть у ветерана Ленского пароходства. Экипажи судов нацелены на безаварийное завершение навигации 2019 года. Работа в осенний период осложнена туманами, обледенением, в связи с чем необходимо соблюдать технику безопасности труда.