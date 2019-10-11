Дневник навигации ЛОРПа

Флот ЛОРПа завершает Арктическую навигацию.

Навигация 2019 года идёт к завершению, половина флота ПАО «ЛОРП» уже поставлена на зимний отстой. По состоянию на 11 октября в движении находятся 137 единиц флота.

В Осетрово суда завершают догрузку: «СК-2021» с баржей МП-2506 с техгрузом назначением на Пеледуй-Ленск, теплоход «Петр Бекетов» — с дизтопливом на Пеледуй. Продолжается выгрузка барж с техгрузом и щебнем в Пеледуе. В Чапаево «СК-2030» завершает выгрузку цемента, в данный пункт поднимается теплоход «Иннокентий Высоких» с баржей МП-2505 с бутовым камнем. На разгрузочных работах задействован плавкран Т-175.

В Верхнем Бестяхе теплоход «Василий Гусев» с баржей МП-2570 завершает отгрузку бутового камня назначением на Олёкминск-Чапаево.

Теплоход «Жуя» с баржами продолжает перевозку контейнеров с Нижнего Бестяха до причала Якутск.

В Приленске идёт выгрузка техгруза и контейнеров с ОТ-2048.

Флот пароходства поднимается по Лене в пункты зимнего отстоя – «Капитан Шандровский» и нефтеналивной флот.

Сегодня планируется завершить Арктическую навигацию с заходом на р.Лена каравана судов ПАО «ЛОРП» — ледокола «Капитан Бородкин», «Ленанефть-2041», «Ленанефть-2064» и буксира «Капитан Бурковский».

Руководство пароходства, Служба безопасности судовождения нацеливает экипажи судов в завершающий этап навигации, в условиях ограниченной видимости, неблагоприятных погодных условиях, снежных зарядов быть предельно внимательными, работать согласно всем требованиям СБС, ТБ. Главная задача флота – безаварийно и благополучно дойти до плановых пунктов зимнего отстоя флота.