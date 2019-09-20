Дневник навигации ЛОРПа

Нефтеналивной флот завершил отгрузку в Арктику

По состоянию на 20 сентября в движении находится 64 единицы нефтеналивного флота ПАО «ЛОРП», 100 тысяч тонн тоннажа. Завершена отгрузка нефтепродуктов в районы Крайнего Севера. Всего отгружено 266740 тонн нефтепродуктов наливом: газоконденсата 19 тысяч тонн, светлых нефтепродуктов с р.Лена – 94 тысячи тонн и с морских танкеров – 33,4 тысяч тонн.

С Нижнеянска отгружено 17 тысяч тонн нефтеналивного груза назначением на Усть-Куйгу и п.Северный. Ответственно завершают навигацию на Яне экипажи теплоходов «ТО-1552» (кс Ноздрин Виктор Борисович), «ТО-1554» (кс Чепоченко Владимир Николаевич), СПН-722 (кс Мальцев Евгений Александрович), СПН-729 (кс Агафонов Дмитрий Сергеевич).

На Белую Гору доставлены жизнеобеспечивающие грузы для нужд ЖКХ: 7,5 тысяч тонн сырой нефти, в Чокурдах – 3 тысячи тонн, В Оленегорск и Русское Устье по 600 тонн нефти, каменного угля — 16,5 тысяч тонн на Белую Гору и 2,5 тысячи тонн в п. Куберганя.

В пути следования на р.Анабар находятся два танкера типа «Ленанефть» с загрузкой 5100 тонн газоконденсатного топлива – это завершающая доставка грузов на северную реку.

На устье р.Оленёк с грузом 2130 тонн газоконденсата находится «Ленанефть-2054» (кс Минич Владимир Александрович), которую паузит танкер «Механик Винокуров» назначением на Таймылыр.

Судоэкипажи ПАО «ЛОРП» ответственно подходят к завершающему завозу жизнеобеспечивающих грузов в Арктику, прикладывая максимум усилий для доставки всего запланированного груза в районы Крайнего Севера.