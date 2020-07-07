Дневник навигации ЛОРП: Суда готовятся к Арктике

На заседании правительственной комиссии РС(Я) под председательством первого вице-премьера Алексея Колодезникова в режиме видеоконференции приняли участие первый заместитель генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергей Емельянов, генеральный директор АО «Колымская судоходная компания» Марат Тажбенов и другие.

С начала навигации отгружено 652 278,8 тонн различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия) 473 593,8 тонн или 38,2% от плана, доставлено 398 805,1 тонн или 32,2% от плана.

По оперативной информации Дмитрия Лепчикова, председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я), на текущий момент осуществляется перемещение депонационных запасов на реках Яна, Индигирка и Колыма. При плане 23 750 тонн, отгружено 13 785,7 тонн, доставлено 10 759,3 тонн.

Перемещение депонационных запасов на Яне осложняется низкими уровнями воды в верховьях реки. Отгрузка нефтепродуктов с назначением в Батагайскую нефтебазу приостановлено до повышения уровней воды. Осуществляется перемещение депонационных запасов АО «Саханефтегазсбыт» с Нижнеянской нефтебазы в Усть-Куйгинскую нефтебазу. Доставка грузов составляет 64,4 % от плана.

На реке Индигирка в поселке Белая Гора произведена отгрузка депонационных запасов автобензина Рег-92 с Чокурдахской нефтебазы в объеме 479,9 тонн. В транзитном пункте Зеленый Мыс завершено накопление угля для нужд Абыйского улуса. Накоплено 19 000 тонн угля.

На Колыме судоходная обстановка открыта на всем протяжении. Плановый объем вывоза угля с Зырянского угольного разреза на реки Колыма и Индигирка составляет 74 300 тонн, на текущую дату отгружено 46 156 тонн, доставлено 24 717 тонн в пункты реки Колыма, а также в транзитный пункт Зеленый Мыс 19 000 для нужд Абыйского улуса.

Суда ПАО «ЛОРП» продолжают активную подготовку к Арктической навигации. В Ленске, Жатае и Олёкминске началась отгрузка нефтепродуктов на севера.

В Жатае завершает оформление документов «Ленанефть-2063» с дизтопливом назначением на р.Яна; «Ленанефть-2030» встает под погрузку самолётного топлива для получателей Арктики. В Олёкминске идёт отгрузка нефтекотельного топлива на «Ленанефть-2064» назначением на Нижнеянск, Ленске отгружается АИ-92 на «Ленанефть-2060» для получетелей Колымы.

Несмотря на падение уровней воды на Яне, экипажи судов пароходства продолжают работу по доставке жизненно важных грузов: с Нижнеянска отгружено на Усть-Куйгу 4300 тонн нефтеналива для ГУП ЖКХ РС(Я) и АО «Саханефтегазсбыт».