Дневник навигации ЛОРП: От Архангельска – до Чукотки

По состоянию на 9 октября в эксплуатации находится 141 единица флота ПАО «ЛОРП». Завершается арктическая навигация с выходом судов с СМП.

Полностью завершена доставка каменного угля на р.Яна, флот расставлен в плановые пункты зимнего отстоя. Речникам пароходства остается выгрузить нефтекотельное топливо в адрес ГУП ЖКХ РС(Я). В настоящее время в Тикси выгружается «Ленанефть-2020». В очереди на выгрузку находится «Ленанефть-2041», которая будет завершать доставку и выходить крайней на р.Лена.

На Быковом мысе для следования по Лене в плановые пункты зимнего отстоя находятся «ОТ-2131», «Ленанефть-2021» и ледокол «Капитан Бородкин», который будет сопровождать караван судов по Лене.

Вышли с морского участка и поднимаются по Лене теплоходы «Капитан Шандровский», «Дионисий Хитров», «Ленанефть-2043», «Софрон Данилов», «Вадим Тюрнев», ледокол «Капитан Бабичев».

Продолжается навигация на востоке и западе СМП. Теплоходы «Капитан Пашнин» и «Святитель Иннокентий» работают на перевозке грузов на линии Архангельск — Харасавей. Сухогруз «Капитан Богатырёв» загрузился в бухте Западной п.Певек и прибыл в морской порт Зелёный Мыс в ожидании выгрузки, после которой при благоприятных гидрометеорологических условиях совершит ещё один рейс на Чукотку.

Руководство пароходства нацеливает судоэкипажи в завершающий период навигации на строжайшее соблюдение всех норм и правил безопасности судовождения, судоходства, техники безопасности, соблюдению экологических норм. Главное для судоэкипажей – это безопасное и безаварийное завершение навигации 2020 года и благополучная постановка судов в плановые пункты зимнего отстоя.