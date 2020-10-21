Дневник навигации: «Капитан Богатырев» зимует на Колыме

Навигация 2020 года идёт к завершению, по состоянию на 21 октября в движении находятся 50 единиц транспортного флота ПАО «ЛОРП».

В дирекции пароходства два раза в сутки проводятся радисовещания с судами, находящимися на линии. Капитаны докладывают руководству управления по эксплуатации флота о месте дислокации, температуре наружного воздуха, гидрометеорологических условиях, наличии судовой обстановки и ледовых явлениях.

На сегодняшний день ледокол «Капитан Бабичев» с караваном судов («Механик Мельников», «Иван Рябков») прошёл 2420 км р.Лена (с.Мача) и направляется на плановый зимний отстой в Пеледуй.

На подходе к Якутску теплоходы «СК-2026», СК-2032» и «Василий Гусев», которых встречает буксир «Владимир Ягнышев». Задача буксира – обеспечить подходные пути к причалу Нижнего Бестяха.

20 октября на Колыме завершена выгрузка теплохода «Капитан Богатырев». Вечером этого же дня «Сибирский» и «ОТ-2038» расставились на зимнее расположение в акватории п.Зелёный Мыс. На судах объявлено разоружение.

Идёт активная подготовка к перевозкам автотранспорта через р.Лена (Жатай-Техтюр-Жатай) в сопровождении ледокола «Капитан Бородкин», который вернулся из Арктики в Жатай 18 октября. Ведется отсыпка подъездных путей, техническое оснащение судов (проект ОТ-2000), баржи для формирования состава. На протяжении последних лет, в связи с затяжной осенью, речники ЛОРПа начинают работать в ледовых условиях в 20-х числах октября.

Руководство пароходства, служба безопасности судовождения нацеливает экипажи судов в завершающий этап навигации, в условиях ограниченной видимости, неблагоприятных погодных условиях, снежных зарядов быть предельно внимательными, работать согласно всем требованиям безопасности судоходства, нормам экологии и техники безопасности труда.

Главная задача флота – безаварийно и благополучно дойти до плановых пунктов зимнего отстоя флота.