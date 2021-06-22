Дневник навигации: Каменный уголь прибыл на Вилюй

По состоянию на 22 июня в целом по ЛОРП-у отправлено 245 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов, в том числе 170 тысяч тонн сухогрузов, 75 тысяч тонн нефтеналива.

Несмотря на быстрое падение уровней воды и сложившуюся сложную гидрологическую обстановку на Вилюе, флотом полностью доставлены каменный уголь и топливно-энергетические ресурсы в пункты получателей Вилюя. В Кысыл-Сыре завершена отгрузка газоконденсатного топлива, ведется приемка на Сангарской нефтебазе. Продолжается доставка стройматериалов до пункта Марха. Главная задача — вывести весь флот, сконцентрированный на Вилюе, на центральную магистраль до наступления критических гидрологических условий на реке.

«Механик Мельников» с техгрузом вышел из Осетрово на Витим, «Ленанефть-2020» с бензином Р-92

В Олекминске ведется погрузка гипса назначением на Мохсоголлох для нужд цементного завода. Теплоходы «СОТ-1111» и «СОТ-1115» прибыли в пункт назначения и встали под выгрузку. Также в Олекминске началась отгрузка нефтекотельного топлива на баржи «МН-2302» и «МН-2502» для нужд ГУП «ЖКХ», состав сопровождает «ОТ-2048». Сегодня «Ленанефть-2041» прибыла с нефтекотельным толпивом в Нижний Бестях.

В целом, навигация проходит в штатном режиме.