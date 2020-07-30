Дневник навигации: Груз «Дойгро проекты» идёт по Лене

В целом по пароходству на 30 июля отправлено порядка 600 тысяч тонн народнохозяйственных грузов, при годовом плане 1331 тыс.тонн. Всего в движении находится 185 единиц флота ПАО «ЛОРП».

Судоэкипажи ответственно трудятся в Арктической зоне. Завершён первый этап мобилизации барж с морских судов по договорным обязательствам ООО «Дойгро проекты». Полностью загружены 9 барж пароходства, часть из которых находится в движении. Идёт по Лене (300 км) т/х «Капитан Бурковский» с тремя баржами (к/с А.И.Захаров). 30 июля планируется также отправление с о.Столб буксира «ОТ-2131» (к/с В.М.Соболев) с тремя баржами. И 31 июля завершит отправление крупногабаритного груза т/х «ОТ-2048» (к/с А.В.Соколов) с оставшимися баржами.

Ответственно работает по доставке нефтекотельного топлива в Арктику судоэкипаж т/х «ОТ-2035», руководимый капитаном Максимом Лавровым.

«Ленанефть-2057» доставила светлые нефтепродукты на Колыму, на подходе «Ленанефть-2054; 2060; 2064».

Порядка 7 тысяч тонн каменного угля отправлено с Колымы до бара р.Индигирка. «Капитан Слобожанин» завершил перевалку угля на речной флот, баржи М-23 и М-29 уже в реке, их буксирует т/х «Енисей» до Белой Горы.

На р.Яна т/х «ТО-1552» и «СПН-701» доставили дизтопливо до Усть-Куйги для «Вертикали». «СПН-703» доставила 460 тонн нефтекотельного топлива в Усть-Куйгу для ГУП ЖКХ РС(Я).

29 июля взял курс на Арктику теплоход «Капитан Орлов» с генеральным грузом более 2 тысяч тонн до Тикси- Нижнеянск. Теплоходу предстоит пройти 1600 км вниз по реке Лена с заходом в бухту Тикси для частичной разгрузки. Затем 400 км по Северному морскому пути по морю Лаптевых в Янский залив и 22 км по реке Яна до Нижнеянска. Здесь его с нетерпением ждут янские речники, чтобы доставить жизненно важные грузы до Усть-Куйги.