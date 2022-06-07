Дневник навигации: Флот работает на Вилюе

По состоянию на 7 июня на водных магистралях работает 148 единиц флота ПАО «ЛОРП». Отправлено 162 тысячи тонн грузов: 114 тысяч тонн сухогрузов и 48 тысяч тонн нефтепродуктов наливом.

Из Осетрово продолжается перевозка труб большого диаметра в Ленский и Олекминский районы. Началась разгрузка ТБД в Крестях. Сегодня баржа МП-2562 загружена техгрузом назначением на Витим. Из Киренска на Витим доставлены пиломатериалы в объеме 6,7 тысяч тонн. Из Олекминска на Мохсоголлох отправлено 12,5 тысяч тонн гипса, доставлено уже 10,7 тысяч тонн.

В Амгинский улус доставлен весь планируемый объем каменного угля. Суда пароходства передислоцированы на р.Вилюй для оперативного обеспечения доставки грузов. В текущую навигацию в Вилюйскую группу необходимо доставить порядка 60 тысяч тонн.

Сегодня в рейс из Моксоголлоха на Ленск отправился т/х «СОТ-1133» с 2058 тыс. тонн клинкера.

6 июня в Нюрбу прибыл первый буксир «Иннокентий Высоких» с баржами, гружеными каменным углем в объеме 2 700 тонн. Руководит экипажем опытный капитан Евгений Боровиков. Следом за ним подошли «СК-2032» и «ОТ-2048» с баржами и доставили порядка 7 тысяч тонн черного золота. Выгрузку производят два плавкрана «Т-126» и «Т-108».

На шахте Джебарики –Хая и п.Сангар продолжается отгрузка каменного угля для получателей р.Вилюй. В Кысыл-Сыр доставлен метанол. Здесь же под погрузкой газоконденсатом находится очередной танкер. Всего отгружено 5600 тонн газоконденсата при плане 13500 тонн.

Навигация проходит в штатном режиме.