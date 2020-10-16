Дневник навигации: Флот ЛОРПа завершает работу на Лене

На фото начальника Олекминского СУ И.А.Игнашева: идёт выгрузка плиты с баржи МП-2577 для строительства взлётно-посадочной полосы в Олёкминске. На подходе баржа МП-2554, которую ведёт теплоход «Иннокентий Высоких».

Навигация 2020 года идёт к завершению, больше половины флота ПАО «ЛОРП» уже поставлена на зимний отстой. По состоянию на 15 октября в движении находятся 112 единиц флота.

На реке Алдан завершены все работы по доставке нефтеналива, флот выведен на центральную магистраль реки Лена.

Продолжается перевозка и переработка контейнеров на линии: Нижний Бестях – причал «Якутск». Теплоход «Владимир Ягнышев», плавкран Т-126, баржи МП-2562, МП-2587 завершают отгрузку ПГС с Верхнего Бестяха. Теплоход «Василий Гусев» с составом из двух барж прибыл из Олёкминска и производит выгрузку в Нижнем Бестяхе.

В Олёкминском судоходном участке продолжает активно работать флот. Теплоход «Нюя» с баржей доставил контейнеры с грузами для жителей Олёкминска. «Иннокентий Высоких» вышел из Мохсоголлоха с МП-2554 назначением на Олёкминск и доставит крайнюю плиту для строительства взлетно-посадочной полосы. Также идёт приёмка плиты с баржи МП-2577 под руководством опытного шкипера Роберта Хабиева. На подходе «СК-2026», на который планируется погрузка возвратных контейнеров назначением на Якутск. Ожидается подход «СК-2040» также за порожними контейнерами.

15-16 октября завершается работа паромных переправ на реках Алдан и Амга. В районе Якутска суда проекта СК-2000, задействованные на паромных перевозках, продолжают работать до наступления более низких температур и образования ледовых явлений.

Идёт активная подготовка к осуществлению перевозок автотранспорта через реку Лена (Жатай-Техтюр-Жатай) в сопровождении ледокола «Капитан Бородкин». Ведется отсыпка подъездных путей, техническое оснащение судов (проект ОТ-2000), баржи для формирования состава. На протяжении последних лет, в связи с затяжной осенью, речники ЛОРПа начинают работать в ледовых условиях в 20-х числах октября.

Караван судов в сопровождении ледокола «Капитан Бородкин» возвращается из Арктики и на 15 октября проходил район реки Вилюй.

Руководство пароходства, служба безопасности судовождения нацеливает экипажи судов в завершающий этап навигации, в условиях ограниченной видимости, неблагоприятных погодных условиях, снежных зарядов быть предельно внимательными, работать согласно всем требованиям СБС, ТБ.

Главная задача флота – безаварийно и благополучно дойти до плановых пунктов зимнего отстоя флота.