Дневник навигации: Флот ЛОРП активно работает на северных реках

По состоянию на 28 июня на транзитных линиях работают 148 единиц флота ПАО «ЛОРП». В целом по пароходству с начала навигации перевезено 336,7 тыс.тонн грузов – 102,3 тыс.тонн нефтеналива и 234,4 тыс.тонн сухогрузов, из которых 45 тыс.тонн трубы большого диаметра для строительства газопровода.

Благодаря благоприятной судоходной обстановке на верхней Лене, идёт активная работа на линиях. Из Осетрово вышел теплоход «Аян» с баржей МП-2503, груженой трубой большого диаметра. Сегодня в рейс на Витим с грузом для АО «ВЧНГ» выходит т/х «Селенга» с баржей МП-2592.

В верховьях работает нефтеналивной флот. 26 июня в Осетрово «Ленанефть-2030» загрузилась бензином для АО «Саханефтегазсбыт» назначением на Ленск. «Петр Бекетов» доставит в Ленск зимнее дизтопливо также для АО «Саханефтегазсбыт».

Теплоход «СК-2034» с Ленска загрузился металлоконструкциями назначением на Осетрово. В п.Кресты активно идет выгрузка труб большого диаметра, которую обеспечивают т/х «Анабар» и плавкран Т-175. На линии Пеледуй – Олекминск работает «ОТ-2035», он подводит порожние баржи и обеспечивает бесперебойную подачу тоннажа для выполнения плана.

На линии Осетрово-Олекминск ответственно трудятся экипажи судов «Зея», «Днестр», «Иван Рябров», «Селенга», «Таюра», «СК-2021; — 2026; — 2030». «Капитан Шандровский» загрузился в Витиме пиломатериалами свыше 2 тыс.тонн назначением на Якутск.

В Олекминске под погрузкой находится баржа МН-2502 с т/х «Валентин Вычужин». Также поднимается «ОТ-2050» с нефтеналивной баржей под погрузку нефтекотельного топлива.

В Нижнем Бестяхе идёт выгрузка нефтекотельного топлива с т/х «Ленанефть-2053». «Ленанефть-2043» доставляет нефтекотельное топливо в Хандыгу для нужд ГУП ЖКХ РС(Я). «РТ-776» в Джебарики-Хая загрузился каменным углем назначением на Бестях и Жиганскую группу. В Хандыге ведётся погрузка руды с автотранспорта на баржу МП-2530 назначением на Бестях. Баржу доставит «РТ-731». На линии Джебарики-Хая – Хандыга начал работать т/х «Капитан Суетин». После окончания погрузки баржи МП-2530, начнется выгрузка каменного угля с МП-2578.

«ТО-1552» доставил в Жиганск нефтекотельное топливо для дизельных станции, затем направится вниз на Кыстатыам. В Жиганске «ОТ-2048» с составом из трех барж доставил порядка 6,5 тыс.тонн каменного угля, выгрузку производит плавкран Т-126.

На р.Яна открыто новое направление Усть-Куйга-Кючус, куда доставляются грузы для золотодобытчиков. «СПН-699» под управлением опытного капитана Владислава Колокольцева доставил 250 тыс.тонн дизтоплива и встал под погрузку для второго рейса. «СПН-701» с Нижнеянска доставил арктическое топливо в Усть-Куйгу. «СПН-722» и «ТО-601» на линии Нижнеянск – Северный перевозят дизтопливо для алмазодобывающей компании.

На р.Колыма с Зырянки до Зеленого Мыса перевезено 27 тыс.тонн каменного угля. Судоходная обстановка на северной реке благоприятная, благодаря сбросам с Колымского водохранилища. Уровни воды по водопосту п.Зырянка — свыше 3,5 метров. Сухогрузы «Капитан Слобожанин», «Капитан Богатырёв» и буксир «Софрон Данилов» с баржами находились на зимнем отстое на Нижней Колыме. За прошедшие дни июня они выполнили по три рейса по маршруту Черский – Зырянка – Черский. Загрузка судов зависит от понижения-повышения уровня воды в Колыме. Сейчас в районе Зырянки вода идёт на прибыль и вновь суда ЛОРПа находятся на пути в Верхнеколымский район.

На Индигирке флот с Белой Горы вышел на верхний участок в район карьера (200 км выше п. Белая Гора) для добычи песчано-гравийной смеси, которая пойдёт на отсыпку площадок двух жилых домов. Строительство домов ведёт ПАО «ЛОРП» по программе переселения из аварийного жилья п. Белая Гора.