Дневник навигации: Арктика «откроется» 20 июля

На 15 июля в эксплуатации находится 136 единиц флота с общим тоннажем 173 тысячи тонн. В целом по пароходству отправлено 509 тыс. тонн грузов: 151 тыс. тонн нефтепродуктов наливом 358 тыс. тонн сухогрузов. На реку Яна доставлено 973 тонны нефтепродуктов наливом, до п.Батагай и 4191 тонн нефтепродуктов наливом до п.Усть-Куйга. Из п.Джебарики-Хая отгружено 11 тыс. тонн каменного угля назначением на р. Яна. Ограниченная видимость, вызванная пожарами в Усть-Алданском районе, мешает транспортному процессу, в частности, оперативной подаче судов под погрузку каменного угля на р.Яна.

На реку Колыма доставлено 24,6 тысяч каменного угля. В настоящее время сухогруз т/х «Капитан Слобожанин» и буксир «Софрон Данилов» с баржами загружены углём назначением на р.Индигирка и стоят в ожидании разрешения на выход на трассу севморпути.

В арктическую навигацию планируется перевезти 300 тысяч тонн грузов, из которых 119 тысяч нефтепродуктов наливом и 181 тысячу тонн сухогрузов. В этой работе будет задействовано 89 единиц транзитного флота. Суда ЛОРПа для арктической навигации технически готовы и укомплектованы. 20 июля планируется выход на трассу севморпути.