Дневник навигации: в Амгу доставлен весь объем плановых грузов

Несмотря на мелководье и стремительные падения воды на р.Амге флотом ПАО «ЛОРП» доставлен весь объем — 30 тысяч тонн каменного угля для нужд Амгинского улуса.

По стоянию на 11 июня флот вышел с Амги, полным ходом осуществляется доставка грузов в пункты реки Вилюй. Планируется завезти около 110 тысяч тонн, в том числе 22 тысячи тонн нефтеналивных грузов и 13 тысяч тонн конденсата. Нефтеналив будет завезен в Жиганск для дальнейшей доставки в Арктические районы. Из планируемых объемов для грузополучателей пунктов реки Вилюй отправлено 70%. Уровни воды пока позволяют работать в плановом режиме, что позволит выполнить задачи по доставке грузов в полном объеме и в установленные сроки. До 25 июня флот Пароходства должен выйти с реки Вилюй.

Далее теплоходы будут передислоцированы на верхний участок реки Лена и суда класса «река-море» плавания будут готовиться к Арктической навигации, куда планируется завезти порядка 300 тысяч тонн.

Тем временем, на причал Пароходства «Якутск» встал под разгрузку «СК-2049», руководимый капитаном Сергеем Фёдоровым. Теплоход вместе с баржей МП-2587 доставили в Якутск 3700 тонн лесной продукции. Перегрузочными работами на причале занимается экипаж плавкрана СПК 2/35 под руководством старшего механика Юрия Корабельникова. Отметим, что причал «Якутск» начал эксплуатироваться в 2018 году и уже имеет опыт погрузочно-разгрузочных работ.