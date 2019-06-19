Дневник навигации: ОТ-2048 пойдёт на Алдан

По состоянию на 18 июня на водных магистралях республики и Иркутской области в работе находятся 39 единиц нефтеналивного флота ПАО «Ленское объединенное речное пароходство».

К перевозке принято 65 тысяч тонн нефтеналивных грузов, в том числе из пункта Осетрово отгружено 42 тысячи тонн грузов. В пункты на реке Вилюй отгружено и доставлено порядка 17 тысяч тонн нефтеналивных грузов, для собственных нужд 10 тысяч тонн бункерного топлива. Осуществляется отгрузка жизнеобеспечивающих грузов ГУП «ЖКХ РС(Я)», в том числе газового котельного топлива из п. Кысыл-Сыр порядка 12.8 тысяч тонн и 5 тысяч тонн сырой нефти из Олёкминска. Из пункта Нижнеянск направлено 2 тысяч тонн светлых нефтепродуктов в адрес Усть-Куйгинской нефтебазы для АО «Саханефтегазсбыт» и тысяча тонн сырой нефти для ГУП «ЖКХ РС(Я)» в адрес Батагайской нефтебазы.

Порядка 5 тысяч тонн сырой нефти отгружено из Олёкминска на баржи МН-2501 и МН-2301 теплохода «ОТ-2048», часть груза выгружена в Нижнем Бестяхе, часть будет доставлена в Хандыгу. Экипажем «ОТ-2048» приписки Пеледуйской БТЭФ ПАО «ЛОРП» руководит капитан-механик Андрей Соколов. В экипаже трудятся 11 человек, четверо из которых проходят производственную практику рулевыми мотористами и матросами. Курсанты прибыли из учебных заведений Астрахани, Петрозаводска и Пеледуя. По сообщению начальника Пеледуйской БТЭФ Виктора Бычкунова, экипаж «ОТ-2048» качественно произвел зимний судоремонт, своевременно был сдан в эксплуатацию и отличается хорошей дисциплиной и ответственным отношением к делу. Буксир «ОТ-2048» с открытием арктической навигации традиционно будет работать в районе Быкова Мыса, и придёт на Лену осенью с последним караваном судов.