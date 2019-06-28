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28 июня 2019, 14:00
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Дневник навигации ЛОРП: «Ленанефть-2054» поднялась до Сунтар

По состоянию на 27 июня в эксплуатации находятся 143 единицы флота ПАО «ЛОРП». Всего отправлено 183,6 тысяч тонн грузов: 142 тыс.тонн сухогрузов и 41,6 тыс.тонн нефтеналива. На р.Вилюй доставлен весь запланированный объем – около 100 тыс. тонн. Крайние суда вышли с реки 28 июня.

25 июня «СК-2027» с баржой МТТ-1426, под руководством капитана М.М.Мельника, в Осетрово загрузились техгрузом назначением на Пеледуй. Начата отгрузка трубы большого диаметра (ТБД) для строительства трубопровода, который соединит Ковыктинское и Чаяндинское газовые месторождения. Второй год суда пароходства осуществляют перевозки каменного угля с Сангарского разреза. Теплоходы «Капитан Слобожанин» и «Капитан Бурковский» с тремя баржами доставили сангарский уголь в Жиганск.

Впервые за последние 20 лет в п.Зырянка по р.Колыма поднялся крупнотоннажный теплоход типа «Сибирский» — «Капитан Орлов», который загрузился углём для получателей Чукотского АО. В 1999 году такой экстремальный рейс совершил т/х «Дионисий Хитров».

На сегодняшний день продолжается перевозка нефтеналивных грузов до потребителей, находящихся на реках Лена, Алдан, а также на реке Яна. К работе привлечены 35 единиц нефтеналивного флота. Принято к перевозке 76 тыс.тонн нефтепродуктов, в том числе из пункта Осетрово отгружено 45 тыс.тонн, из п. Олекминск 7 тыс.тонн, из п. Нижний Бестях порядка 6 тыс.тонн, из п. Кысыл-Сыр 12,5 тыс.тонн, из п. Нижнеянск 4,5 тыс.тонн светлых нефтепродуктов и 1 тыс.тонн сырой нефти. Завершены перевозки на р.Вилюй. В полном объеме осуществлен вывоз газового конденсата из п. Кысыл-Сыр. В Жатай подошли суда с Вилюя – «Ленанефть-2054», «Ленанефть-2031», «Ленанефть-2060», «Иван Ребров», «Сибирские» — «Дионисий Хитров», «Капитан Богатырев» и др.

На данный момент в Олёкминске осуществляется погрузка сырой нефти ГУП «ЖКХ РС(Я)» в баржи «МН-2303» и «МН-2304», которые буксир «ОТ-2050» доставит в п. Нижний Бестях. Необходимо отметить, что полным ходом идёт подготовка флота к приёму нефтепродуктов для Арктических районов Республики Саха (Якутия).

26 июля в на Жатайский рейд подошла «Ленанефть-2054», которая в числе первых открывала навигацию 2019 года и благополучно завершила её первый тур, вернувшись с Вилюя. Руководит экипажем опытный капитан В.А.МИНИЧ, для которого это уже 43-я навигация.

капитан т/х «Ленанефть-2054» Пеледуйской БТЭФ ПАО «ЛОРП» В.А.Минич

 

11 мая в числе первых с т/х «Ленанефть-2053» вышли на Усть-кут, где загрузились 2040 тоннами бензина и пошли на Вилюй — сообщил капитан т/х «Ленанефть-2054»  Владимир Минич.

— В Нюрбе выгрузили часть груза, затем догрузились с «Ленанефть-2020» и стали подниматься до Сунтара. Нас страховал «Капитан Бурковский». 13 июня в Сунтарах давали глубины 245 см. Но ничего, ни разу даже не коснулись дна реки, прошли с минимально допустимым запасом под днищем – удача сопутствовала, сходили и выгрузились без замечаний. 16 июня пришли в Кысыл-Сыр, где загрузились газоконденсатом на Жиганск, шли без остановок и пришли 20 июня. После выгрузки в ночь 22 июня мы ушли в Жатай, куда прибыли 26 июня, будем готовиться в Арктику, — рассказал Владимир Александрович.

 

Экипаж теплохода Ленанефть-2054 ПБТЭФ

Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП». Фото Л.Туктаровой.
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