Дневник ЛОРП: Доставлен груз на Амгу и Олекминск

В эти дни открылась навигация в Олекминском судоходном участке и в Амгинском районе, куда прибыли суда с сухогрузами.

На Амгу прибыл «СК — 2026» с приставкой «МТТ — 1389» с каменным углем из Джебарики- Хая в объеме более 2-х тысяч тонн. Как сообщил начальник Арктического диспетчерского участка Андрей АРГУНОВ, который находится в Амге и координирует процесс доставки грузов, экипаж первого теплохода встретили жители Амги и представители Администрации улуса. Капитану «СК-2026» Андрею БЕКК по сложившейся традиции вручили от Пароходства сертификат на бытовую технику. Далее теплоход последует в Джебарики-Хая и вновь совершит рейс на Амгу для доставки каменного угля.

Тем же днем, в Олекминске состоялась торжественная встреча теплохода «Неман» с баржей «МП-2527», прибывшего первым в навигации -2019. Экипаж под руководством капитана Юрия ЛЯПУНОВА доставил в Олекминск контейнеры и тарно-штучный груз для нужд района. Коллектив Олекминского судоходного участка ПАО «ЛОРП» поздравил экипаж с прибытием и вручил ценный подарок.

Начальник Олекминского судоходного участка Иван ИГНАШЕВ:

«В день прибытия первого теплохода мы направили наш приписной теплоход «Капитан Суетин» (капитан Виктор Кейсевич) с двумя плавкранами на Вилюй. В воскресенье запустили паромную переправу по маршруту Олекминск – Заречный – Олекминск. С поднятием флага ПАО «ЛОРП» навигация – 2019 в Олекминском районе считается открытой».

По состоянию на 27 мая, в целом по Пароходству, в эксплуатацию введено 84 единицы флота, отгружено более 58 тысяч тонн грузов, в том числе 38 тысяч тонн сухогруза и около 20 тысяч тонн нефтеналива.