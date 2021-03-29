Дневник конференции MPCBI

В эти дни с миссией сотрудничества собралась группа из 16 учителей разных школ республики в сollabaration-lab «Мир един, хотя и многообразен» в рамках конференции с международным участием «MPCBI – пространство производства смыслов».

Сайт сетевого сотрудничества педагогов структурирован и включает в себе программу, теоретические материалы, ссылки на электронные ресурсы. Все участники конференции имели возможность выбрать на сайте мастер-классы по темам, открытые нестандартные уроки в зуме, видеозаписи уроков, трансляции на канале Ютуб, лабораторные опыты, проектирование по кейсам и другое. Материалы и общие продукты: модели, инструкции, задачи и другие средства, видеозаиси можно найти на сайте http://collabaration-lab.ru/

Важным продуктом кооперации учителей разных предметов стали совместно составленные рекомендации для совершенствования методики обучения в современной школе:

1 из 3

Дополнять уроки самостоятельной работой с информацией из различных источников, виртуально-сетевыми лабораторными опытами и другими формами интерактивной деятельности.

Обучать школьников способам коммуникации и взаимодействия, необходимыми для планируемого образовательного события, для проведения онлайн-семинара в зуме.

Организовывать лабораторные опыты, моделирующие учебную задачу из учебника на выявление взаимосвязей между явлениями и объектами.

Использовать для организации коллективного взаимодействия на уроке или вне урока гугл-презентацию, платформу miro для обсуждения и визуализации идеи с помощью эскизов, схем, диаграмм и прочих способов, обмена файлами.

Использовать экспериментальные материалы ученических исследований в создании учебных задач и проектов на уроке.

Совершенствовать информационную культуру и мастерство учителя, методическую и ИКТ-компетентность, в том числе способность вести и поддерживать общение с учениками в онлайн-режиме.

Ценность данной сollabaration-lab состоит в том, что он доступен всем учителям, учащимся, родителям и всем, кто интересуется онлайн методикой обучения.

А 25 – 26 марта 2021 года состоялась интересная встреча молодых учителей республики в формате рапид — форсайта. Предметом групповой работы стало создание творческого проекта «Школы будущего». Учителя обсудили тренды будущего, в частности, пути совершенствования образовательной системы. В процессе работы были построены карты будущего на перспективу до 2030 года и сформулированы наиболее актуальные инициативы и предложения, которые могут стать точками развития сферы образования в Республике Саха (Якутия) и стране в целом. Молодые учителя — практики пришли к общему выводу, что в новых условиях реальной будет полная цифровизация образовательной деятельности. Но учитель так и останется центральной фигурой школьного образования и будет строить взаимодействие с обучающимися только по принципам сотрудничества и сотворчества.