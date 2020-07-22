ДНД Якутска распределили зоны ответственности

На рабочей встрече штаба добровольных народных дружин в Окружной администрации города Якутска, состоявшейся 22 июля, были рассмотрены вопросы участия дружинников в охране общественного правопорядка, а также вопрос об утверждении проекта распоряжения о распределении территориальных зон ответственности ДНД ГО «город Якутск».

Начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Юрий Петров отметил важную роль ДНД в содействии охране общественной безопасности, в частности, при проведении крупных спортивных, культурно-массовых мероприятиях. Кроме того, дружинники привлекаются к проведению рейдовых мероприятий, в качестве понятых, свидетелей¸ а также участвуют в поиске пропавших людей.

На территории Якутска было создано 10 народных дружин «Университет», «Правопорядок», «Медведь», «ЯИПК», «Якутский промышленный техникум», «Якутский сельскохозяйственный колледж», «Энергетик», «БГУЭП», «ЯГСХ», «Тигр».

«Однако, на первое полугодие 2020 года деятельность на постоянной основе осуществляют только 6 из 10 народных дружин. Поэтому следует исключить из реестра три дружины — «Правопорядок», «Якутский промышленный техникум» и «Энергетик», — сказал руководитель Юрий Петров.

Процедуру оформления документов проходят дружины «Дзержинец», «Общественная организация ветеранов ОВД и ВВ РС (Я)», «Региональный совет Общероссийской организации ОСВОД по РС (Я)».

Участники заседания обсудили проект распоряжения о распределении территориальных зон ответственности добровольных народных дружин городского округа «город Якутск». В целях повышения эффективности взаимодействия с территориальными органами управления, полиции и общественными организациями городской штаб закрепил зоны ответственности для каждой из народных дружинников.

Так, к ДНД «Университет» закреплены 66, 67 кварталы, озера Талое и Сайсары, ДНД «Медведь» — площади Победы, Орджоникидзе, сквер Ветеранов, Губинский округ, ДНД «ЯИПК» — квартал «А», а также дружина участвует в розыске пропавших людей, «Якутский сельскохозяйственный колледж» — квартал 129, «ЯГСХ» — кварталы 10, 65, 68, «Тигр» — п. Марха.

Дружина Общественной организации ветеранов (пенсионеров) ОВД и ВВ РС (Я) подала заявку на патрулирование, охрану правопорядка на площадях Ленина, Комсомольской, Дружбы, Марата, территории памятника П. Бекетову. «Региональный совет Общероссийской общественной организации ОСВОД» будет контролировать общественный порядок в 202, 203 микрорайонах, на площади Победы, Набережной Р. Дмитриева, дамбе и в Речпорту. ОПН «Дзержинец» проследит за порядком в 16, 17 кварталах г. Якутска. Отведенные территории находятся под ответственностью опорных пунктов МУ МВД России «Якутское».

«Без контроля ДНД остаются Промышленный район и район ГРЭС. Предприятия, жители этих районов совместными усилиями могут создать добровольные народные дружины по охране общественного порядка. Мы стремимся, чтобы ДНД работали на постоянной основе, с целью выработки решений по законному субсидированию деятельности общественных формирований, обеспечить каждого члена ДНД удостоверениями, отличительными повязками со светоотражающими элементами», — сказал Юрий Петров. Также обсудили вопросы оплаты труда дружинников для стимулирования их работы.

По мнению участников рабочей встречи, обеспечением покоя и порядка на наших улицах занимаются правоохранительные органы, но по-настоящему бороться с нарушителями и преступностью можно только при поддержке населения. Такую помощь оказывают добровольные народные дружины..