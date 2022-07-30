Дмитрию Тихонову отказано в регистрации на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса

Утечка из ТИКа Мегино-Кангаласского улуса в телеграм-канал Аартык была преждевременной, но информация подтвердилась. 29 июля ТИК действительно отказал Дмитрию ТИХОНОВУ, главе села Майя в регистрации на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса.

В качестве оснований для подобного решения указано отсутствие необходимого количества достоверных подписей в поддержку выдвижения данного кандидата. Из решения ТИК следует, что часть подписей была признана недостоверными, поскольку эти подписи были собраны лицами, которые являются работниками администрации сельского поселения «Село Майя». Комиссией данный факт был расценен как нарушение процедуры сбора подписей, поскольку в соответствии с законодательством не допускается участие в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов органов государственной власти и органов местного самоуправления, сообщает Sakhaday.

Сам Тихонов пока никак не комментирует факт отказа ему в регистрации.

По аналогичному факту ТИК Мегино-Кангаласского улуса отказал четырем кандидатам. Один из них обратилдся с жалобой в Центризбирком республики.

На данный момент статус зарегистрированного кандидата на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса имеет лишь Семен ПОТАПОВ, заместитель главы улусной администрации, выдвинутый «Единой Россией».