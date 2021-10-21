Дмитрию Давыдову предложили снять сериал для Netflix

Якутскому режиссеру Дмитрию Давыдову после триумфальной победы в Кинотавре многие российские продюсеры предлагали снять мистические и детективные сериалы, но он отказался. Одно из предложений касалось совместного проекта с другим режиссером для мирового стримингового сервиса Netflix. Об это сообщил режиссер во время пресс-коференции по итогам Варшавского международного кинофестиваля, в котором фильм «Ыт» получил специальный приз жюри «За ясный взгляд на обыденную человеческую жизнь» и диплом ассоциации NETPAC, передает ЯСИА.

«После Кинотавра поступило 6 предложений от российских продюсеров снять сериалы. В основном предлагали мистические и детективные истории. С некоторыми мы даже обговаривали сценарий, но пока для меня в этой области ничего интересного нет. Кстати, один сериал предложили снять в совместном производстве с другим режиссером для стримингового сервиса Netflix. Но я отказался, так как это очень долгая работа, буквально года два надо снимать, а уходить из кино в сериалы пока не хочу», — сказал Дмитрий Давыдов.