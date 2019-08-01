Дмитрий Садовников проверил ход капремонта в Якутске

В Якутске планируется отремонтировать 55 многоквартирных домов. 1 августа министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников осмотрел, как ведется капитальный ремонт в многоквартирных домах столицы республики.

В многоквартирном доме по Курашова, 19 работы по капремонту близки к завершению. Подрядной организацией выступает ООО «Норд-Вест Строй».

Врио генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта РС (Я)» Алексей Лобов сообщил, что в данном доме в текущем году проведен капитальный ремонт крыши, на 85 % проведены работы по теплоснабжению – полностью заменены трубы отопления в квартирах, ведутся работы по замене системы теплоснабжения в подъезде.

Благодаря постоянному контакту с жильцами дома, планомерно удалось в течение пары лет провести ремонт фасада, укрепления фундамента, заменить электропроводку, систему водоснабжения. В текущем году дом будет полностью отремонтирован.

Во время осмотра к Дмитрию Садовникову обратилась жительница дома – инвалид первой группы по проведению ремонта подъезда и входной группы.

«После завершения капремонта будет проведен текущий ремонт подъезда», — отметил директор управляющей компании ЖЭУ «Центральное».

Глава ведомства рекомендовал управляющей организации обратить внимание на замечание жильцов при проведении текущего ремонта подъезда.

Далее министр проверил замену лифтового оборудования в доме по Кирова, 27/1. На сегодняшний день работы завершены, ведется подготовка документации для сдачи-приемки работ.

Отметим, что данные работы проведены в рамках пилотного проекта по ускоренной замене лифтового хозяйства в многоквартирных домах. В 2019 году по республике планируется заменить 47 лифтов в 32 многоквартирных домах. Договор подряда заключен с ООО «Мосрегионлифт». Лифты будут заменены в Якутске, Ленске, Мирном и Нерюнгри.

В доме по Ярославского 30/2 идут работы по утеплению межпанельных швов, укреплению фундамента и утеплению цокольного перекрытия. Работы выполняет ООО «Юнион».

В ходе осмотра подняты вопросы по устранению замечаний в многоквартирных домах, где в 2018 году были проведены работы по замене системы отопления. Алексей Лобов пояснил, что региональный оператор ведет судебные тяжбы с подрядной организацией и приступить к повторному объявлению конкурсных работ для устранения замечаний станет возможно после решения суда.

По итогам осмотра Дмитрий Садовников дал поручение Фонду капремонта РС (Я) и подрядным организациям соблюдать качество проводимых работ и установленные сроки.