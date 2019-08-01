Дмитрий Садовников проинспектировал объекты капительного ремонта Якутска

Первого августа министр жилищно-коммунального хозяйства и Энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников лично проинспектировал объекты капительного ремонта столицы Республики.

Первым пунктом инспекции стал дом по адресу Курашова, д. 19, где подрядная организация «Норд-вест-строй» произвела ремонт кровли и заканчивает работы по замене систем отопления. С вопросом к министру обратилась жительница дома, инвалид первой группы. Её волнует состояние подъезда и входной группы. Иван Захаров, руководитель управляющей компании ЖЭУ «Центральное», пообещал провести текущий ремонт подъездов в течении месяца, после окончания работ по капитальной замене отопительных систем.

По адресу Кирова, д. 27/2, где в начале текущего года подрядная организация «Мосрегионлифт» произвела замену лифтового оборудования, сотрудники министерства проверили исправность лифтового оборудования, а так же посетили машинное отделение.

На Яровславского, д. 30/2 идут работы по утеплению и герметизации межпанельных швов теплоизоляционной уплотнительной прокладкой, ремонту фундамента, путем восстановления защитного слоя и замены плиты цокольного перекрытия, а так же ремонт кровли. Работы выполняет подрядная организация «Юнион».

Основные вопросы министра к руководству Фонда заключались в соответствии качества работ и соблюдении сроков. Представители подрядчиков так же озвучили вопросы по недопускам в жилые помещения, что усложняет проведение работ в сроки, установленные договором.

Руководитель Фонда капитального ремонта Алексей Лобов дал комментарии и пояснения по каждому из осмотренных объектов.