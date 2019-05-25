Дмитрий Дюжев в Якутске отметил повсеместное радушие и… вспученный асфальт

С большим успехом 24 мая в Якутске в КЦ «Сергеляхские огни» состоялся моноспектакль «Евгений Онегин» актера Дмитрия ДЮЖЕВА. Он прочитал поэму Пушкина, его партнером выступил Государственный симфонический оркестр Simphonica ARTica. Зрители были в восторге, встречали актера как родного – цветами и овациями. Дмитрий Дюжев «в долгу не остался» — после спектакля долго говорил, а потом пригласил всех желающих сфотографироваться с ним. Выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Источник: Игорь САВВИНОВ.

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