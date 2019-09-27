Дмитрий Трофимов стал Почетным гражданином Якутии

За особые заслуги в развитии железнодорожного транспорта, вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев присвоил звание Почетного гражданина Республики Саха (Якутия) заместителю генерального директора — руководителю Представительства в г. Якутске АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», заслуженному строителю РФ, заслуженному работнику народного хозяйства РС(Я) Дмитрию Трофимову.

Трудовая деятельность Трофимова Дмитрия Дмитриевича уже многие годы неразрывно связана с Амуро-Якутской магистралью. Его знают многие в Якутии и за ее пределами, как основателя и первого генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Он стоял у истоков становления железнодорожной отрасли республики, под его началом сформирована система подготовки кадров с высшим и средним специальным образованием по востребованным республикой железнодорожным специальностям

«Мы рады, что смогли внести свой маленький вклад в развитие экономики нашей республики. Все это было сделано честно и добросовестно. Железнодорожники полностью выполнили свои обязательства, сдав железную дорогу до станции Нижний Бестях в постоянную эксплуатацию с открытием пассажирского движения.» — подчеркнул в своем ответном слове Дмитрий Трофимов. Он поблагодарил руководство республики и пожелал, чтобы поставленные республикой задачи по строительству моста были выполнены, что увеличит транспортную доступность 83% населения Якутии.

Его трудовая и общественная деятельность отмечена многими государственными наградами, он является Почетным гражданином трех районов: Олекминского, Хангаласского и Алданского.

Награждение состоялось 26 сентября на церемонии торжественного вручения государственных наград Республики Саха (Якутия), посвященной Дню государственности Республики Саха (Якутия)