Дмитрий Тихонов выдвинулся на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса

Сегодня, 11 июля Дмитрий ТИХОНОВ, глава села Майя сообщил в своем аккаунте ВКонтакте о своем выдвижении на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса. Выборы состоятся 11 сентября.

Как сообщил Тихонов, он подал документы в ТИК Мегино-Кангаласского улуса, и приступает к сбору подписей. Он попросил земляков по желанию давать свои подписи в пользу его самовыдвижения.

Напомним, что 8 июля ТИК приняла документы на выдвижение Семена ПОТАПОВА, заместителя главы Мегино-Кангаласского улуса на выдвижение от партии «Единая Россия».

Таким образом, в Мегино-Кангаласском улусе предстоят конкурентные, острые выборы.