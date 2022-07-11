11.07.2022
19:45
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Политика
Дмитрий Тихонов выдвинулся на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса
Сегодня, 11 июля Дмитрий ТИХОНОВ, глава села Майя сообщил в своем аккаунте ВКонтакте о своем выдвижении на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса. Выборы состоятся 11 сентября.
Как сообщил Тихонов, он подал документы в ТИК Мегино-Кангаласского улуса, и приступает к сбору подписей. Он попросил земляков по желанию давать свои подписи в пользу его самовыдвижения.
Напомним, что 8 июля ТИК приняла документы на выдвижение Семена ПОТАПОВА, заместителя главы Мегино-Кангаласского улуса на выдвижение от партии «Единая Россия».
Таким образом, в Мегино-Кангаласском улусе предстоят конкурентные, острые выборы.
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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