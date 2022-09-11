Дмитрий Тихонов побеждает на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса

На этот час подведены итоги по 30 наслегам Мегино-Кангаласского улуса. Остается подсчитать голоса избирателей села Майя. По предварительным данным, уверенно лидирует Дмитрий ТИХОНОВ, самовыдвиженец, глава Майи, член партии «Единая Россия». По предварительным данным 30-ти наслегов, 4904 голоса отдано за Семена ПОТАПОВА, заместителя главы Мегино-Кангаласского улуса, выдвинутого партией «Единая Россия», и 7124 голоса за Дмитрия Тихонова.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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