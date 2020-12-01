Дмитрий Швецов — в жюри Всероссийского конкурса во Владивостоке

X Всероссийский конкурс народного творчества и национальных культур «Солнцеворот онлайн» прошел во Владивостоке 19-22 ноября 2020 г. Девиз конкурса: «На одно Солнце глядим, да одно Дело делаем»». Главной задачей конкурса является знакомство с национальными ценностями и этнокультурными особенностями разных народов. В работе жюри конкурса принял участие солист Государственного концертного оркестра Якутии, руководитель ансамбля «БалАнс» Филармонии Якутии, заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Дмитрий Швецов. В номинациях конкурса: хореография, инструментальная музыка, вокал, искусство слова, скоморошьи забавы, декоративно-прикладное творчество, изобразительное творчество. В конкурсе могут принять участие как самостоятельные мастера, так и представители творческих коллективов, разных возрастрых категорий. В состав жюри приглашаются педагоги учреждений культуры и искусства, руководители творческий объединений, популярные исполнители и артисты, общественные деятели.

Фото: В. Иннокентьев Источник: О. Фоменко

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