Дмитрий Семенов: Важнейшая ответственность глав — повышение занятости на селе

Глава республики Айсен Николаев в своём послании озвучил стратегические цели и задачи развития республики, направленные прежде всего на рост благосостояния граждан, достаток и счастье каждого якутянина. Одной из главных тем Послания — это снижение уровня бедности, особенно на селе.

Дмитрий Семенов, народный депутат республики от Заложного избирательного округа, знает проблемы и надежды селян. В Послании Главы республики предложена Программа борьбы с бедностью,особенно на селе, это впервые в республике — сказал Дмитрий Александрович . — Одна из основных целей — реальное улучшение качества жизни и благосостояния каждого человека на селе путем повышения занятости.

Предлагаемые меры нацелены на рост доходов сельского населения через новый механизм субсидирования производства молока для организованных хозяйств, соответственно возрастет производство местной продукции, выпускаемой предпринимателями. Для поддержки сельхозтоваропроизводителей, кооператоров, семейных ферм будут задействованы все без исключения программы с использованием государственных средств.

Кроме этого в 2021 году для трудоустройства жителей села будут объединены под республиканский проект «Родные города и села», «Движение добрых дел», поддержка местных инициатив, создание комфортной городской среды, благоустройство сельских территорий. В 2021 году на реализацию этого объединенного проекта предусмотрен один миллиард рублей. Предусмотрено, что существенные средства пойдут на оплату работ и их должны заработать якутяне.

Особое место в реализации данных мер по снижению бедности отводится муниципальным властям. Дмитрий Семенов согласен, что ключевым критерием оценки работы глав муниципальных образований нужно считать трудоустройство местных жителей. Для глав муниципальных образований, особенно на селе, это особенная ответственность, которая соизмерима с борьбой с безграмотностью в 30-х годах прошлого века.

Вовлечение в экономику потенциала территорий путем привлечения ресурсов общества и бизнеса, создание условий для работы инвесторов и реализации идей людей – вот основные задачи муниципальных властей на местах. Для решения этих задач надо выстраивать новую конструкцию взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. Здесь веское слово должны сказать мы, народные депутаты республики, совместно с Советом муниципальных образований республики инициировать обсуждение законодательных инициатив с учетом всех озвученных в Послании позиций в рамках формирования правовых основ единой системы публичной власти в республике.

Это весомая часть тех стратегических целей и задач развития республики, озвученных в Послании Главы республики Айсена Николаева. которые направлены, прежде всего на рост благосостояния граждан, достаток и счастье каждого якутянина. И это конкретные цели и задачи для каждого главы муниципального образования республики на 2021 год и в перспективе до 2030 года.