Народный депутат республики Дмитрий СЕМЕНОВ считает, что в послании президента уделено большое внимание теме недостатка роста доходов населения.

«Даны конкретные поручения Правительству, Федеральному Собранию Российской Федерации. Соответственно, в республике также будут приняты меры по исполнению данных поручений», — сказал Дмитрий Семенов.

«Президент акцентировал внимание на финансировании национальных проектов и сказал, что будут выделены дополнительные средства из Фонда национального благосостояния. Мне, как куратору партийного проекта «Городская среда» в Якутии, члену фракции «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн), хочется отметить, что ход реализации национальных проектов республики держится на постоянном контроле. Дополнительные ресурсы требуют еще большего внимания партии. Будет усилен контроль по национальным проектам республики и исполнено нами», — подчеркнул народный депутат.

Отметим, что в России сегодня реализуются 12 нацпроектов по направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Наука», «Экология», «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Их планируется исполнить до 2024 года. Общий бюджет национальных проектов составит 25,7 трлн. рублей.